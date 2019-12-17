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4 موضوعات باجتماعات "إعلام البرلمان".. أبرزها انتشار الفئران بـ"القومى للترجمة"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:30 ص
4 موضوعات باجتماعات "إعلام البرلمان".. أبرزها انتشار الفئران بـ"القومى للترجمة" النائب أسامة هيكل
كتب محمد مجدى السيسى

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أربعة موضوعات تناقشها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعاتها المقبلة بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، وعلى خلفية عدد من طلبات الاحاطة التى تقدم بها نواب البرلمان.
 
 
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :
 
1. مشكلات عدد من قصور الثقافة فى عدد من المحافظات.
 
2. مشكلات عدم تثبيت العاملين بقطاع الخذف فى قصور الثقافة.
 
3. تنقية المناهج من الأفكار المتطرفة.
 
4. مشكلة انتشار الفئران بمخازن المركز القومى للترجمة، كما أكد طلب إحاطة للنائبة جليلة عثمان.

البرلمان

قصور الثقافة

ايناس عبد الدايم

اسامه هيكل

مجلس النواب

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