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13.500 طن من لحم الخنزير الروسى.. هدية بوتين لمادورو بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:36 م
13.500 طن من لحم الخنزير الروسى.. هدية بوتين لمادورو بمناسبة عيد الميلاد بوتين
كتبت فاطمة شوقى

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أرسل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 13.500 طن من لحم الخنزير الروسى بتكلفة 11 مليون يورو للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وقال مادورو، خلال خطاب ألقاه فى قصر ميرافلوريس: "سنضمن للشعب الفنزويلى الطعام الذى يحتاجونه فى هذا الوقت من شهر ديسمبر"، وذلك فى إشارة منه إلى لحم الخنزير الروسى.

وأوضحت الصحيفة، أن لحم الخنزير لم يكن متوفر فى فنزويلا بشكل يكفى جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليون شخص بسبب النقص العام فى المواد الغذائية والفقر الذى يعيش فيه 60% من السكان، وتم توزيع اللحوم فى فنزويلا فى أيدى لجان الأغذية والإنتاج المحلية CLAP.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا حلت البرتغال التى توقفت عن إرسال اللحوم منذ السنوات الأربع الماضية بسبب عدم سداد فنزويلا ديونها التى وصلت 68 مليون يورو.

ويعتبر بوتين من أكبر الداعمين لمادورو، وتعد قيمة القروض المتراكمة حاليًا على كاراكاس تزيد على 3 مليارات دولار.

وكانت موسكو سرعت عمليات تصدير أسلحة ومعدات إلى فنزويلا بعد اندلاع الأزمة فى البلاد، كما قامت موسكو بتسليم كاراكاس مقاتلات متطورة متعددة الأغراض، وأنظمة دفاع صاروخية، وآليات عسكرية، ودبابات، وينتظر أن تستكمل قبل نهاية العام الحالى عمليات إنشاء مجمع عسكرى صناعى فى فنزويلا لإطلاق صناعة مشتركة لبنادق آلية من طراز "كلاشنيكوف" وفقًا لاتفاقات موقعة سابقًا.


فنزويلا

عيد الميلاد

بوتين

مادورو

لحم الخنزير

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