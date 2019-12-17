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10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا.. الرئيس ناصر طالبه بتسجيل المصحف للإذاعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:26 م
10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا.. الرئيس ناصر طالبه بتسجيل المصحف للإذاعة الشيخ محمود على البنا
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى.

اليوم السابع يقدم 10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلاده كما يلى:

  1. ولد الشيخ محمود على البنا في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1926.
  2. حفظ البنا القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش وهو في الحادية عشر من عمره.
  3. انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.
  4. اختير قارئاً لجمعية الشبان المسلمين عام 1947.
  5. التحق الشيخ البنا بالإذاعة المصرية عام 1948، وكانت أول قراءة له على الهواء فى ديسمبر 1948 من سورة هود.
  6. اختير قارئاً لمسجد عين الحياة في نهاية الأربعينيات، ثم لمسجد الإمام الرفاعى في الخمسينيات، وانتقل للقراءة بالجامع الأحمدى في طنطا عام 1959، وظل به حتى عام 1980 حيث تولى القراءة بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته.
  7. طلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتسجيل المصحف المرتل للإذاعة وسجله بالفعل عام 1967، بالإضافة إلى المصاحف المرتلة التي سجلها لإذاعات السعودية والإمارات.
  8. زار الشيخ محمود على البنا العديد من دول العالم، وقرأ القرآن في الحرمين الشريفين والحرم القدسي والمسجد الأموى ومعظم الدول العربية وزار العديد من دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا عام 1978
  9. اختير نائباً لنقيب نقابة القراء عند إنشاء النقابة عام 1984.
  10. توفى الشيخ محمود علي البنا فى 20 يوليو 1985م. ودفن في ضريحه الملحق بمسجده بقريته شبرا باص.

الشيخ محمود على البنا

محمود على البنا

قراء القرآن الكريم

نقابه القراء

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