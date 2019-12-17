10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا.. الرئيس ناصر طالبه بتسجيل المصحف للإذاعة

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى.

اليوم السابع يقدم 10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلاده كما يلى: