10 قرارات للرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل ختام منتدى شباب العالم، عدة قرارات وتوصيات هامة، جاءت كالتالى:

1- قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع

2- قيام الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

3- قيام إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية لشباب العالم تستند لاختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في تحقيقه

4- تكلف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق مبادرة اسمها مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

5- تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى لتعزيز ودعم قيم السلام حول العالم لبثه رسائل الوحدة والتعاون السلمي بين البشر

6- تنسيق المنتدى مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط للعمل على اطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب من أجل المتوسط وبحث إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي بمدينة العلمين الجديدة

7- تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم

8- تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من خلال مؤسسة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة

9- تكلف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق باستغلال الموارد الغذائية المتاحة وتقلقل الفاقد منها

10- تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد، وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائى