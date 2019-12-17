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وكالة الإمارات للفضاء تستعد لفعاليات كسوف الشمس الحلقى.. اعرف القصة؟

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:34 م
وكالة الإمارات للفضاء تستعد لفعاليات كسوف الشمس الحلقى.. اعرف القصة؟ كسوف الشمس - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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فى إطار رصد ظاهرة الكسوف الشمس الحلقى، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن استعداداتها لبعض الفعاليات التى ستقام فى المراكز الفلكية لرصد الظاهرة التى سيشهدها العالم، الخميس الموافق 26 ديسمبر الجارى.

وحذرت وكالة الفضاء الإماراتية، من النظر المباشر بالعين المجردة أو باستخدام النظارات الشمسية العادية أو حتى عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أى جهاز بصرى آخر حتى مع وجود مرشح شمسى وذلك لما قد تتسبب به من أضرار كبيرة للعين، نقلا من وكالة الأنباء الإماراتية .

وأكد ت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مثل هذه الظواهر من بينها استخدام المرشحات الشمسية أو نظارات الكسوف التى لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات ولا تحتوى على خدوش.

وتشير الحسابات الفلكية ثم سيحدث كسوف حلقى للشمس سيشاهد فى بعض مناطق الإمارات وستستمر الظاهرة لنحو 3 دقائق، حيث يبدأ القمر بمرحلة العبور الكلى من أمام الشمس الذى سيكون حجمه أصغر من المعتاد، نظرا لوجوده فى أبعد نقطة له على مداره حول الأرض، وبالتالى ستظهر أطراف الشمس على شكل حلقة من النور يحيط بها ظل القمر

كما أشارت الوكالة أنها ستنظم فعاليات بالتعاون مع مركز الفلك الدولى بأبوظبى فى بإحدى الفنادق بالقرب من مدينة زايد فى منطقة الظفرة إضافة إلى فعالية أخرى بالتعاون مع "مرصد الثريا الفلكي" فى منتجع قصر السراب الصحراوى وفعالية بالتعاون "مرصد الإمارات المتحرك" بأبوظبى حيث يمكن للمهتمين دخول الفعالية مجانا من خلال الحضور إلى المواقع.


وكالة الإمارات للفضاء

الفضاء

كسوق شمس حلقى

الكسوف الحلقى

ظواهر فلكية

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