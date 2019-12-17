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وكالةالطاقة الدولية: الطلب العالمى على الفحم يظل مستقرا حتى 2024

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:11 ص
وكالةالطاقة الدولية: الطلب العالمى على الفحم يظل مستقرا حتى 2024 فحم - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يظل الطلب العالمى على الفحم مستقرا حتى عام 2024 إذ يعوض نمو الطلب فى آسيا تراجع الطلب فى أوروبا والولايات المتحدة.

ونشرت الوكالة التقرير بعد اجتماع مفاوضين من أكثر من 190 دولة في مدريد خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولة وضع قواعد تفى باتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذى يطالب بالتوقف الافتراضى عن توليد الكهرباء من الفحم فى عام 2050.

وذكرت الوكالة ومقرها باريس "رغم نمو الوقود منخفض الكربون في العقود الأخيرة، الحقيقة أن الفحم يظل وقودا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية ..الاستهلاك العالمي اليوم يزيد 65 بالمئة عنه في عام 2000".

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الفحم بمعدل نمو سنوي مجمع 0.5 بالمئة ليبلغ 5624 مليون طن من مكافئ الفحم في 2024.

 


وكالة الطاقة الدولية

الفحم

اوروبا

الولايات المتحدة

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