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وسيلة جديدة لمساعدة فاقدى البصر فى العثور على طريقهم باستخدام "حزام"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:30 م
وسيلة جديدة لمساعدة فاقدى البصر فى العثور على طريقهم باستخدام "حزام" الحزام الطنان
كتبت هند عادل

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ابتكر العلماء “الحزام الطنان" لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر في العثور على طريقهم من خلال الاهتزاز لتحذيرهم من الأشياء في طريقهم، ويستخدم الجهاز كاميرا لاستشعار وتحديد العناصر الموجودة في الطريق، والاهتزازات تحذر من يرتدي الحزام أن شيئا ما يقترب، ويعتقد مطورو الحزام أنه "الجيل التالي" من المساعدات البصرية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" يمكن أن يساعد "الحزام الطنان" الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر على الالتفاف من خلال تحذيرهم من الأشياء القريبة، فتستشعر الكاميرا المدمجة على الحزام العناصر التي تصل إلى 30 سم (11.8 بوصة) وتطلق الاهتزازات من خلال تصحيحات تلبس على الجسم.

يعتقد المطورون في مستشفى جامعة ساوثهامبتون (UHS) أن التكنولوجيا يمكن أن تكون "الجيل القادم" من المساعدات البصرية.

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وقال متحدث باسم UHS: "يتكون الحزام من كاميرا ثلاثية الأبعاد للاستشعار وعصا كمبيوتر محمول متصل عبر WiFi إلى بقع اهتزاز مخبأة على سترة وأشرطة في الكاحل، يقوم بمسح المنطقة أمام الشخص باستخدام الكاميرا الثلاثية الأبعاد ويحذر المستخدم من الكائنات القريبة من خلال الاهتزازات  كلما كان صوت الأز ، أو أقرب الكائن مع الإشارة إلى الموضع من خلال التصحيح الأيسر أو الأوسط أو الأيمن."

أظهرت دراسة صغيرة بالفعل أنها يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغي (RP) على التنقل بنجاح في متاهة.

يتمتع الحزام بميزة على الوسائل البديلة للأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر ، مثل عصا بيضاء أو كلب مرشد ، حيث يمكن ارتداؤه تحت ملابسهم ويكونون متحفظين نسبيًا، هذا يمكن أن يساعد أولئك الذين يترددون في استخدام المساعدات البصرية خشية التمييز."

 

 

 


فقدان البصر

مساعده فاقدى البصر

ابتكار جديد

الحزام الطنان

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