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وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن أن يكون حل الأزمة الليبية عسكريًا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:01 م
وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن أن يكون حل الأزمة الليبية عسكريًا وزير الخارجية الايطالى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن وزير الخارجية والتعاون الدولى لويجى دى مايو، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، حيث يجرى حاليا، اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى، أحمد معيتيق.

وكرر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، القول "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريًا"، وذلك وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقبيل لقائه النائب معيتيق، التقى دى مايو مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، الذى كان فى استقباله لدى وصوله إلى طرابلس الغرب.

 

ومن المقرر أن يلتقى الجنرال خليفة حفتر، فى بنغازى، بينما ستكون المحطة الأخيرة للرحلة فى طبرق، حيث يلتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

 

ويركز رئيس الدبلوماسية الإيطالية فى مناقشاته على الصراع الدائر فى البلاد، مؤتمر برلين، ومذكرة الهجرة الموقهة مع ليبيا والقضايا المركزية الأخرى.

 

وأكدت الوكالة الإيطالية أن زيارة الوزير دى مايو تندرج  فى إطار الاهتمام البالغ الذى تحيطه الحكومة الإيطالية بالملف الليبى.


ايطاليا

ليبيا

دى مايو

الخارجية الايطالية

الازمة الليبية

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