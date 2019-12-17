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وزير القوى العاملة: المشروعات الصغيرة تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:03 ص
وزير القوى العاملة: المشروعات الصغيرة تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى وزير القوى العاملة وحافظة الأسماعيلية
كتب محمود راغب - الإسماعيلية السيد فلاح

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استقبل اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، لفتح الآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة،  إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير اقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخرُ جهدًا في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمساهمة الفاعلة فى تقليل نسب البطالة فى مصرنا الحبيبة الغالية.

 



لقاء وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية (1)
 

 

لقاء وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية (2)
 

 

لقاء وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية (3)
 

 

لقاء وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية (4)


 

 


الاسماعيليه

محافظه الاسماعيليه

المشروعات الصغيره

رياده الاعمال

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