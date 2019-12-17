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وزير الدفاع القبرصى: مستمرون بمواجهة الاستفزازات التركية "بحذر"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:14 ص
وزير الدفاع القبرصى: مستمرون بمواجهة الاستفزازات التركية "بحذر" وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس اليوم الثلاثاء استمرار بلاده فى مواجهة الاستفزازات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر". 
وقال أنجيليديس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إي.)- إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمراً خاطئاً.
وأضاف "نلحظ نتائجا إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكاً مستمراً للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". 
وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وأضاف "إن هذه الاستفزازات ليست فقط ضد جمهورية قبرص وحقوقها السيادية بل أيضاً ضد أجزاء من شرق البحر المتوسط، مما يؤثر على الحقوق السيادية للدول الأخرى أيضاً".
يُذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.
كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.


قبرص

وزير الدفاع القبرصى

سافاس أنجيليديس

الاستفزازات التركية

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