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وزير الخارجية البريطانى: إيران تعرض مستقبل الاتفاق النووى للخطر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:40 م
وزير الخارجية البريطانى: إيران تعرض مستقبل الاتفاق النووى للخطر ايران
كتب - محمد شرقاوى

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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، قال إن إيران تعرض مستقبل الاتفاق النووي للخطر. 

كما أفادت الفضائية، أن وزير الخارجية البريطاني بعد لقاء مع نظيريه الألماني والفرنسي قال إنه يجب معالجة الخطوات الإيرانية. 

 


ايران

الخارجية البريطانية

الخارجية الالمانية

عاجل

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