وزير الخارجية البريطانى: إيران تعرض مستقبل الاتفاق النووى للخطر

كتب - محمد شرقاوى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، قال إن إيران تعرض مستقبل الاتفاق النووي للخطر.

كما أفادت الفضائية، أن وزير الخارجية البريطاني بعد لقاء مع نظيريه الألماني والفرنسي قال إنه يجب معالجة الخطوات الإيرانية.