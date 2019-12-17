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هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:31 ص
هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين الدكتور وليد عباس - معاون وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تخصيص عدد من قطع الأراضى لإقامة عدد من المشروعات اللوجستية والخدمية داخل عدد من مدن الصعيد.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمنطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار – شمال المدخل الشمالى لمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4 آلاف م2، لإقامة منطقة لوجيستية، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، وقطعة الأرض رقم (5) بمنطقة مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 910 م2، لإقامة مشروع تجارى إدارى لصالح شركة جود لاين، وقطعة الأرض رقم (41) بمركز خدمات الحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 892 م2، لإقامة مشروع تجاري، لصالح الشركة السعودية المتحدة للسياحة.

وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق أيضا على تخصيص قطعتى الأرض (1 – 2) بمساحة إجمالية حوالى 4563.22 م2،  بمنطقة المخازن، بخدمات المنطقة السياحية، بمدينة طيبة الجديدة، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، لإقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، وتخصيص قطعة الأرض رقم 10 بمساحة 2258.47م2، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثانى، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة خديجة محمد خليفة، بنشاط تجارى إدارى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 6562 م2، بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة مدرسة، لصالح شركة البرج الحديثة للخدمات التعليمية، وتخصيص مبنى الحضانة بالحى السكنى الرابع بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، لصالح جمعية فيض الوهاب الخيرية للتنمية.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص القطعة رقم 7 بلوك 7 بمساحة 2300م2، بمنطقة خدمات غرب ميناء دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط تخزين حاويات فارغة، لصالح المجموعة الدولية للهندسة والتجارة، وتخصيص القطعة رقم 90 بمساحة 6750 م2، بالمنطقة الصناعية السابعة، بمدينة السادات، لشركة سمارت انجين لصيانة السيارات، لإقامة نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات (ورش صيانة)، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1770م2، بالحى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة فرع لبنك القاهرة، وتخصيص قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 1825م2، بمنطقة البنوك، بمدينة سوهاج الجديدة لصالح بنك التعمير والإسكان.

 

 


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اليوم السابع بلس

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