هل يتم تعميم الطفطف بالأحياء وتشغيله فى السيدة زينب؟.. مصادر: تم التأجيل للدراسة

بعد إعلان حى السيدة زينب جنوب القاهرة، تدشين خدمة الطفطف وبدء تصنيعه ليجوب شوارع الحى الشعبى خلال 40 يوما، طرح البعض سؤالا هاما وهو هل يمكن تعميم الفكرة بأحياء أخرى فى العاصمة؟

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن فكرة تشغيل الطفطف بحى السيدة زينب، لم يتم دراستها جيدا وتم الإعلان عنها بشكل فردى من رئيس الحى، قبل دراستها من عدة جوانب أهما، مدى تأثيرها على حركة المرور خاصة انه لم يتم عمل دراسة مرورية لخط سير الطفطف.

واضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الأمر لم يتم عرشه على محافظ القاهرة، وتم الإعلان عنه بشكل سريع قبل الدراسة، بالإضافة إلى أنه لم يتم دراسة وجود خطوط لهيئة النقل العام بنفس المسار، وكذلك دراسة منع سير التوك توك بتلك الشوارع.

وذكرت المصادر أنه لم يتم أيضا عرض الجهة المشغله للطفطف وأسعار التذاكر للركوب، وكيفيه تشغيله، مشيرة إلى أن تشغيله سيتم تأجيله لحين دراسة الفكرة من كافة الجوانب.