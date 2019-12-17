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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:35 ص
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هل من الآمن التخلص من الشامات الجلدية بالليزر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:00 ص
هل من الآمن التخلص من الشامات الجلدية بالليزر الشامات الجلدية وكيفية إزالتها
كتبت إيناس البنا

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قد تمثل الشامات الكبيرة مظهر غير جمالى على البشرة مما قد يسبب الجرح لصاحبها، وقد تلجأ إلى خيار إزالتها.

قد تشمل أسباب إزالة الشامات أيضا، الانزعاج من اصابة الجلد عند الحلاقة مثلا، أو إذا كان الاضطراب متعلقًا بالألم عند الضغط عليه أو فركه بالملابس، لذا يجب إزالة الشامات جراحياً فقط لأسباب محددة، منها إذا كانت ذات نمط غير متسق وكان هناك خطر من سرطان الجلد.

فوائد إزالة الشامات بالليزر
 

الفائدة الأساسية لإزالة الشامات بالليزر وفقا لموقع " emedicinehealth"  أنها تقلل من مخاطر الإصابة بقطع فى الجلد بشكل كبير، حيث أن الليزر يكون قادر على الوصول إلى المناطق التى يصعب علاجها باستخدام الطرق التقليدية الأخرى مثل الوجه أو الأنف التي قد يكون من الصعب علاجها، كما أنه يمكن علاج الشامات المتعددة أثناء جلسة واحدة.

 

هل العملية مؤلمة
 

في معظم الحالات، يتم تطبيق التخدير الموضعي قبل إزالة الشامات، كما يعد الفحص الدقيق للجلد بواسطة الطبيب أمر مهم لتحديد ما إذا كان يمكن إزالتها بمساعدة الليزر أم لا، فيجب أن يتم اتخاذ القرار بشأن أكثر طرق العلاج ملاءمة من قبل طبيب أورام جلدية متخصص بناءً على نتائج فحص الخلد.

كيف يتم إزالة الشامة بالليزر
 

بعد إعطاء تخدير موضعي، يتم توجيه الليزر إلى الخلايا التي تنشئ الشامة، حيث تمتص هذه الخلايا الشعاع وبالتالي الدخان يتدفق بعيدًا عن سطح الجلد ، بينما تبقى الأجزاء الأخرى من الجلد سليمة، و بعد الانتهاء من هذه الطريقة ، سيقوم الطبيب بشرح كيفية العناية بالبشرة.

 


الشامات الجلدية

الليزر

سطح الجلد

امراض جلدية

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