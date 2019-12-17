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نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:23 م
نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن بدء الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات، مشيرة إلى أن مدة الدراسة 12 شهرا، بمعدل 180 ساعة، وتستهدف الحاصلين على بكالوريوس التمريض، والحاصلين على معهد 5 سنوات، ودبلوم ثلاث سنوات تمريض، والأطباء.

وأوضحت النقابة، أن الدبلومة تمنح الملتحقين بها عدة مميزات، منها: استخراج كارنيه أخصائى مكافحة عدوى للحاصلين على درجة البكالوريوس، استخراج كارنيه حاصل على دبلومة مهنية فنية للحاصلين على معهد فنى تمريض، خمس سنوات، وتمريض 3 سنوات بعد انتهاء الدبلومة، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية ضمن تكلفة الدبلومة، المُقدرة بـ6 آلاف جنيه، وتسدد على 3 دفعات.

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للدبلومة:" صورة الكارنية، صورة مؤهل دراسى، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية.

 


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