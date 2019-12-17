نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات

أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن بدء الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات، مشيرة إلى أن مدة الدراسة 12 شهرا، بمعدل 180 ساعة، وتستهدف الحاصلين على بكالوريوس التمريض، والحاصلين على معهد 5 سنوات، ودبلوم ثلاث سنوات تمريض، والأطباء.

وأوضحت النقابة، أن الدبلومة تمنح الملتحقين بها عدة مميزات، منها: استخراج كارنيه أخصائى مكافحة عدوى للحاصلين على درجة البكالوريوس، استخراج كارنيه حاصل على دبلومة مهنية فنية للحاصلين على معهد فنى تمريض، خمس سنوات، وتمريض 3 سنوات بعد انتهاء الدبلومة، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية ضمن تكلفة الدبلومة، المُقدرة بـ6 آلاف جنيه، وتسدد على 3 دفعات.

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للدبلومة:" صورة الكارنية، صورة مؤهل دراسى، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية.