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ندوة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تناقش الأمن السيبرانى ومخاطره غدا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:38 م
ندوة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تناقش الأمن السيبرانى ومخاطره غدا كابل انترنت
كتب: مدحت عادل

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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مكتب حازم حسن  KPMG، غدا الأربعاء ندوة بعنوان: "إدارة الأمن السيبراني والمخاطر المتعلقة به: بالتركيز على حالة مصر"، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقال بيان صادر عن المركز اليوم، إن الأمن السيبراني ظهر كأحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات، فالهجمات السيبرانية لم تعد نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط ولكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية يتعاونون معا ويستثمرون أموالا ضخمة فيها، فضلا عن المعرفة والخبرة والمثابرة، وأصبحت قدرات هؤلاء المتخصصين تعادل إن لم تكن أفضل من قدرات الجهات الفاعلة في الدولة.

وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن السيبرانى والتى تتمثل فى: حالات واتجاهات الأمن السيبراني العالمي، الشروط والتحديات التنظيمية والقانونية المتعلقة به، بالإضافة إلى طرح منهج إطاري مقترح لتعتمده الشركات بغية تعزيز وضع الأمن السيبراني لديها.


الامن السيبرانى

المركز المصرى للدراسات

المصرى للدراسات

اخبار الاقتصاد

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