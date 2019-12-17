ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية CLio وعلى متنها 200 سائح برحلة اليوم الواحد

كتب: مدحت عادل

استقبل ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، السفينة السياحية CLio، والتي ترفع علم مالطا وعلى متنها 200 سائحا من جنسيات مختلفة في رحلة اليوم الواحد والتي تتوقف عند ميناء العين السخنة، لتصل بعد ذلك للغردقة.

يأتي ذلك في ظل تعافي الموسم السياحي وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية.



السفينة السياحية

واستقبل الميناء السائحين الذين سيقومون بجولة سياحية طوال اليوم بمناطق أثرية بالقاهرة، ثم يعودون للميناء مساء اليوم متوجهين لقضاء عطلتهم السياحية بمدينة الغردقة.

وقدمت إدارة ميناء السخنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات نزول السائحين وعدم مكوثهم بالميناء لفترة كبيرة، حيث تم السماح بدخول أتوبيسات النقل على الرصيف للتسهيل على السياح، لسرعة نقلهم لزيارة الأماكن والمعالم السياحية طبقا للبرنامج المقرر والعودة مساء للمغادرة.