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موسكو: تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة فى سوريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:34 م
موسكو: تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تسيير دورية روسية تركية، مشتركة جديدة على بعد عشرات الكيلومترات شرق قرية عين العرب "كوبانى" على الحدود السورية التركية.
 
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الدورية المشتركة الجديدة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية بدأت أعمالها صباح اليوم فى المناطق الحدودية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق قرية عين العرب، مشيرة إلى أن المروحيات الروسية تقوم بأعمال الدوريات الجوية لتغطية هذه الدورية.
 
وأضاف البيان، أن الدوريات تنفذ مهامها باستخدام مركبات "تيجر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لقوات حرس الحدود التركية، حيث تضم الدورية 8 وحدات من الآليات العسكرية، وحوالى 50 من العسكريين الروس والأتراك، موضحا أن رصد حركة الدوريات يتم من الجو بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.
 
يذكر أن روسيا وتركيا، وقعتا فى 22 أكتوبر 2019 على مذكرة تفاهم من 10 بنود بشأن تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضى السورية شرقى وغربى منطقة العملية العسكرية التركية.
 

 


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