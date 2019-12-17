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موجز الحوادث..الحماية المدنية تنقذ 10 مواطنين عالقين بمصعد وعقار منهار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 م
موجز الحوادث..الحماية المدنية تنقذ 10 مواطنين عالقين بمصعد وعقار منهار إنقاذ طفل
كتب محمود عبد الراضي

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نشر "قسم الحوادث" بـ" اليوم السابع " عددًا من الأخبار الهامة بالقطاع الأمنى القضائى على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

العيون الساهرة تنقذ 7 عالقين بمنزل منهار بالقاهرة بينهم 5 أطفال.. صور

عملًا بالأية القرآنية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، نجحت العيون الساهرة فى إنقاذ 7 أشخاص محتجزين بأحد العقارات بالقاهرة - من بينهم خمسة أطفال، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فيما أنقذت الحماية المدنية 3 مواطنين عالقين بمصعد.

 

الداخلية تداهم مطبعة بكرداسة وتضبط 800 ألف كتاب دينى غير مرخص

فى واحدة من الضربات الأمنية الناجحة، ضبطت أجهزة الأمن أكثر من 800 ألف كتاب ومصاحف وملازم وأغلفة كتب دينية بدون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

 

جنايات سوهاج تحيل أوراق 4 متهمين خطفوا طفلا وقتلوه بالحجارة للمفتى

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهمين " ناصر.م" 29 سنة سائق و"الهامى.ن" 40 سنة عامل و" علاء .أ" 38 سنة عامل و"عبد اللطيف.أ" 33 سنة مزارع إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير للنطق بالحكم، بعد اتهامه بخطف وقتل الطفل المجنى عليه "ص.ر" بدائرة مركز جرجا بسبب طلب فدية من أسرته.

 

تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية" لجلسة 24 ديسمبر

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، لجلسة 24 ديسمبر.

 

السجن 15 سنة لمزارع وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "طارق.ش.ب" 40 سنة مزارع بالسجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم جرجا.

 

19 مارس.. الحكم على متهم بترويج المخدرات ومقاومة السلطات بمصر القديمة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، جلسة 19 مارس المقبل للحكم على المتهم "وليد. ق"، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة ومقاومة السلطات بمصر القديمة.

 

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

شملت حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة، التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير الأمن اليوم الثلاثاء، تولى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، خلفا للرائد إسلام سمير الذى تولى منصب رئيس مباحث ثان أكتوبر، كما تولى الرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز العياط، وتولى الرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، خلفا للرائد أحمد صبرى الذى تولى منصب وكيل فرقة الهرم.


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الجيزة

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