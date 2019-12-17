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مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:04 ص
مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط مناورات بحرية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية التابع للجمهورية العربية السورية بتدريبات مشتركة فى البحر المتوسط.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، أوضح مركز القاعدة البحرية الروسية "طرطوس"، بأن اختيار ميناء طرطوس ميدانا للتدريبات لم يتم بالصدفة، إذ تقدم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا مساهمة كبيرة فى مكافحة الإرهاب الدولى.

وأضاف المركز: "دمرت الصواريخ الروسية المجنحة من طراز (كاليبر) أهداف الإرهابيين فى سوريا أكثر من مرة"، متابعا: "قاعدة طرطوس الروسية هى الوسيلة الرئيسية لتزويد مجموعة القوات فى سوريا، مما يخلق ضرورة التحسين المستمر لتدريب أطقم السفن ووحدات القوات الساحلية، لهذا السبب بالذات أصبح الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط منطقة تدريب مشتركة".

وأفاد مركز القاعدة "طرطوس"، بأنه ستشارك فى المناورات السفن السطحية الروسية والطائرات من قاعدة "حميميم" الجوية وقوارب الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية.

كما أفاد قائد التدريبات اللواء بحرى ألكسندر يولداشيف، بأن المناورات تُقام على خلفية عملياتية واحدة، يتم خلالها حل العديد من المشاهد التكتيكية.

وأشار يولداشيف: "تقوم المجموعات التكتيكية للسفن التابعة للبحرية الروسية والبحرية السورية فى البحر بإطلاق نيران المدفعية، وإجراء مناورات مشتركة.

وأكد أنه "على الشاطئ تعمل وحدات الحراسة والدفاع على معالجة قضايا مكافحة الطيارات بدون طيار، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

ووفقا ليولداشيف، تهدف التدريبات إلى زيادة التفاعل بين القوات المسلحة الروسية والسورية، من أجل مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية والإرهاب الدولى بنجاح وتعزيز التعاون بين البلدين.

 


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روسيا

مناورات عسكرية

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اليوم السابع بلس

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