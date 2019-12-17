مفتى الجمهورية: لا يجوز التصرف فى الآثار التى يعثر عليها بالممتلكات الخاصة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، إن العلماء يقدمون المصلحة العامة إذا تعارضت مع المصلحة الخاصة، مشددا على ضرورة اللجوء للعلماء المختصين فى التعرض لفتاوى تمس الشأن العام، مشيرا إلى أن فهم الواقع فهما صحيحا ينتج عنه فتوى صحيحة اما غير ذلك فتكون الفتوى مبتورة، فالفتوى تتغير بتغير الواقع.

واضاف خلال كلمته بفعاليات الموسم الثقافى لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الازه، فى ندوة بعنوان "ضوابط الفتوى فى الشأن العام"، أن من عثر على آثار فى منزله أو أرضه فالفتوى هى أنها مملوكة للدولة، وذلك بناء على ما قرره ولى الأمر، ولا يحوز التصرف فيها.