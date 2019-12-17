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خالد صلاح
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مصرع 14 عاملا ومحاصرة اثنين فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غربى الصين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:54 ص
مصرع 14 عاملا ومحاصرة اثنين فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غربى الصين انفجار منجم بالصين
أ ش أ

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لقى 14 عاملا مصرعهم وحوصر اثنان آخران تحت الأرض إثر وقوع انفجار بمنجم للفحم فى مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.


وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح اليوم الثلاثاء، (بتوقيت بكين) في منجم "قوانجلونج" للفحم في محافظة آنلونغ، حينما كان هناك 23 عاملا يعملون تحت الأرض، حيث تم إنقاذ سبعة عمال، بينما تأكدت وفاة 14 عاملا، ولا يزال اثنان آخران محاصرين.


وأشارت السلطات إلى أنه تم تفعيل الاستجابة الطارئة، فيما تجري حاليا أعمال الإنقاذ والتحقيق بشأن الحادث وملابساته.


الصين

انفجار منجم بالصين

مقاطعة قويتشو

مصرع عمال

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