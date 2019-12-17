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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:23 م
خالد صلاح
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مشروع "مسام": انتزاع 1,286 لغم باليمن على مدار7 ايام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 م
مشروع "مسام": انتزاع 1,286 لغم باليمن على مدار7 ايام اليمن
ا ش ا

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 تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر من انتزاع 9 ألغام مضادة للأفراد و372 لغمًا مضادًا للدبابات و21 عبوة ناسفة و884 وحدة ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,286 لغمًا متنوعًا علي مدار 7 أيام.
 
وذكر المشروع - في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية  واس - أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 117,216 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
 
ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
 

مسام

الألغام

اليمن

الملك سلمان

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