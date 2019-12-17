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مشاهدة التلفزيون طريقة حديثة لتخفيف آلام المرضى أثناء الإجراءات المؤلمة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:51 م
مشاهدة التلفزيون طريقة حديثة لتخفيف آلام المرضى أثناء الإجراءات المؤلمة مشاهدة التلفزيون يقلل الام المرضى فى المستشفيات
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن تؤدي مشاهدة التلفزيون للمرضى، أثناء العمليات أو الإجراءات المؤلمة فى المستشفيات، إلى تقليل كمية الأدوية اللازمة، وتسريع عملية الشفاء عن طريق صرف انتباه الدماغ.

مشاهدة التلفزيون
مشاهدة التلفزيون يقلل الالم 

وقالت الصحيفة، يتم استخدام سماعات الرأس فى المستشفيات، للسماح للمرضى بمشاهدة التلفزيون، ببساطة يقول الأطباء، إن هذا يمكن أن يقلل من كمية الدواء ويسرع الشفاء.

ومع ذلك، يمكن أن ترتدى واحدًا فى المستشفى، ولكن بدلاً من الواقع الافتراضى، يتم استخدام سماعات الرأس ببساطة للسماح لهم بمشاهدة التلفزيون.

يتم منح المرضى الذين يخضعون لإجراءات بسيطة السماعات، التى تحظر كل شيء ما عدا ما تشاهده أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية المفضلة.

يقول الأطباء الذين يقودون التجارب أن هذا يمكن أن يقلل من كمية الدواء التى يحتاجها المريض ويسرع من شفائه.

النظرية هى أنه يصرف انتباه المرضى أثناء الإجراءات المؤلمة التى تتم تحت التخدير الموضعي، والحقن البطيء بالأدوية المضادة للقلق للحفاظ على هدوء المرضى أثناء العمليات الطويلة دون وضعهم فى النوم.

وفقا للصحة العامة فى بريطانيا، كل عام يخضع عشرات الآلاف من مرضى للعلاجات بما فى ذلك أخذ العينات، حيث يتم أخذ عينات الأنسجة لاختبار السرطان، والمناظير، حيث يتم تمرير كاميرا رقيقة أسفل المريء لمعرفة مشاكل الأمعاء.

يأمل الأطباء أنه من خلال السماح للمرضى بمشاهدة التلفزيون على سماعات رأس، لن يتمكنوا من تخفيف الألم فحسب، بل يقللون الحاجة إلى التخدير، لأن المرضى يركزون على الصور التى يشاهدونها، بدلاً من الاجراءات التى تتم لهم داخل المستشفى.

 

مشاهدة التلفزيون فى المستشفيات
مشاهدة التلفزيون فى المستشفيات

تقول الدكتورة كلير بنت، أخصائية الأشعة التداخلية في مستشفي رويال بورنموث في دورست،" هذه الأنواع من الإجراءات، يتم استخدام مخدر موضعي، ويتعرض حوالي 70% من المرضى أيضًا للتخدير، لا يوجد سبب سريري لديهم للتخدير، حيث يستخدمه فقط لتهدئة قلقهم أثناء العملية.

إن الحد من استخدام المهدئات، التي يجب ضخها في الذراع طوال العملية يمكن أيضًا توفير أموال الصحة العامة فى بريطانيا" NHS "، والسماح للمرضى بالعودة إلى منازلهم في وقت قريب.

أضافت: "أنت بحاجة إلى ممرض متخصص، وأحيانًا اثنين، للإشراف على تسليم الدواء، ومراقبة المريض باستمرار"، سيتعين على بعض المرضى البقاء في المستشفى طوال الليل، ولكن مع الواقع الافتراضي وعدم وجود تخدير، يمكنهم أن يعودوا إلى منازلهم في غضون ساعتين.

تشير دراسة نشرت في مجلة التمريض السريري هذا الشهر، إلى أن هذه السماعات يمكن أن تقلل الألم بالفعل.

شمل البحث، في مستشفى يانج مينج الوطني في تايوان، 136 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عامًا ممن تلقوا الحقن في الوريد، استخدم نصف الصغار السماعات أثناء إدخال الإبرة، وكانت درجات الألم لديهم أقل بكثير من 68 مريضا آخر.


تقليل الالم

تقليل الام المرضى فى المستفيات

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