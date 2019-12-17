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مستشار أردوغان: ليبيا باتت تحت مسؤولية تركية بموجب مذكرة التفاهم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:19 م
مستشار أردوغان: ليبيا باتت تحت مسؤولية تركية بموجب مذكرة التفاهم ياسين أقطاى
كتب: أحمد جمعة

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أكد ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا، بموجب مذكرة التفاهم التى وقعها الرئيس التركى ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.


وقال مستشار أردوغان، فى تصريحات مع قناة التناصح الإخوانية إن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعية للشعب الليبي - على حد زعمه - "أما البقية لا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة ونحن الآن مقام نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل".


وأوضح أقطاى أن تركيا لا يهمها شي بل تبحث عن مصالحها، والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا.
 

 

 

 


مستشار أردوغان

اخبار ليبيا

اخبار تركيأ

ياسين اقطاى

الحكومه الليبيه

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