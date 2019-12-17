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مسافرون على الخطوط الجوية القطرية يكشفون: الرحلات خالية من الركاب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:49 م
مسافرون على الخطوط الجوية القطرية يكشفون: الرحلات خالية من الركاب الطائرة خالية من الركاب
ريهام عبد الله

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نشر موقع قطريليكس، المحسوب على المعارضة القطرية، صورة مسربة من داخل طائرة الخطوط الجوية القطرية خلال رحلة من لندن إلى الدوحة، وكشفت عن مدى الخسائر المتلاحقة التى تصيب الشركة على مدار السنوات الثلاث الماضية إثر تطبيق السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة إثر تدخلها فى الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الإرهاب وتمويل الميليشيات المسلحة.

 

وقام مسافر "نيبالى" مقيم فى لندن بشرح تفاصيل رحلته من لندن إلى الدوحة على متن الخطوط القطرية عبر نشر صورة وطائرة الخطوط الجوية القطرية فارغة بالكامل.

 

 وأضاف المسافر "النيبالي" أن الرحلة فارغة تمامًا وتساءل لماذا لا يتم دمج رحلات الطيران، وتساءل "النيبالي" كم هو عدد الطائرات الفارغة تقريبًا التى تطير فى السماء والتابعة للخطوط القطرية؟.

 

الطائرة
الطائرة

 

وتعرضت الخطوط الجوية القطرية لخسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس من العام الجاري. وتسببت المقاطعة في تعطل عشرات خطوط الطيران القطرية في الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية الأمر الذي دفعها للبحث عن خطوط بديلة وإلغاء أخرى.

 

 ورغم إطلاق شركة الطيران 11 وجهة جديدة خلال السنة المالية 2019، وإضافة ما مجموعه 31 وجهة جديدة ولكن كل ذلك لم يفلح في خروج الشركة من دوامة الخسائر التي تلاحقها.

قطريليكس
قطريليكس

 

 وذكرت وكالة "بلومبرج" الأميركية أن شركة الخطوط الجوية القطرية باتت تجد صعوبات متنامية في المحافظة على معدلات إشغال مقبولة على متن طائراتها، الأمر الذي يضطرها إلى إلغاء عشرات الرحلات، بعد قطيعة 4 دول عربية ومنعها من استخدام مجالاتها الجوية. وأضافت الشبكة الأميركية، أنها خاتمة مذلة ونهاية مأساوية لشركة طيران كانت تبدو حتى وقت قريب واعدة، ولا يمكن التصدي لها، مؤكدة أن قطاع السياحة في قطر ما زال يعانى بشدة من نزيف الخسائر ولن يتعافى إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل.


الخطوط الجوية القطرية

طائرات

طائرة فارغة

قطريليكس

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