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خالد صلاح
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مسئول عراقى: خلايا "داعش" تختبئ فى محافظة الأنبار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:07 م
مسئول عراقى: خلايا "داعش" تختبئ فى محافظة الأنبار تنظيم داعش الإرهابى
أ ش أ

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قال عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمى، اليوم الثلاثاء، إن مجموعات صغيرة من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى تختبئ فى منطقة وادى حوران غربى المحافظة، مؤكدا أنهم من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية، بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين.
 
وأوضح الدليمى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "منطقة وادى حوران غربى الأنبار، تحوى مجاميع صغيرة لخلايا "داعش" فى تلك المنطقة التى يصعب الوصول إليها من قبل القوات الأمنية، نظرا لصعوبة تضاريسها المعقدة.
 
وأضاف، أن بعض الدواعش فى تلك المنطقة يتنكرون بملابس لرعاة الأغنام ، لتجنب استهدافهم من قبل طيران الجيش، فيما يختبئ البعض الآخر داخل أنفاق سرية تحت الأرض، معتبرا أن منطقة وادى حوران أصبحت منطقة موبوءة ب‍داعش حتى فى فترة الحكومات السابقة".
 

العراق

محافظه الانبار

تنظيم داعش الارهابى

الامن العراقى

الشرطه العراقيه

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