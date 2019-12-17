مسئولون: أعاصير فى جنوب شرق أمريكا ومصرع 3 على الأقل

قال مسئولون إن الأعاصير اجتاحت أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أسفر عن مصرع شخصين فى شمال ولاية ألاباما وشخص فى ولاية لويزيانا بعد أن اقتلعت أسقف مبان وأشجارا وأسقطت أبراج كهرباء.

وذكر مسئولون بالشرطة لوسائل إعلام محلية، أن التقارير أفادت بأن معظم الضرر الذي وقع بسبب إعصار وعاصفة كان في ولايات لويزيانا ومسيسبى وألاباما وتكساس بدءا من ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وقال ريتش تومبسون كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف التابع للهيئة الوطنية للطقس إنه سيتم إرسال فرق مع بزوغ فجر يوم الثلاثاء لتقييم الضرر.

وقال جاريد جاير خبير الطقس في الهيئة "تشير التقارير الأولية إلى أن الإعصار الأول وقع في لويزيانا".

ومن المتوقع هطول المزيد من المطر وهبوب المزيد من الرياح أثناء الليل واليوم الثلاثاء مع تحرك العواصف باتجاه جنوب شرق جورجيا وفلوريدا وسواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا في ساعات الصباح.

وقال موقع (باورأوتادج دون يو إس) لرصد انقطاع الكهرباء إن التيار انقطع عن 28300 شخص على الأقل في مسيسبي ولويزيانا وألاباما.