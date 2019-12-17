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مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى غد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 ص
مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى غد أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل.
 
وقد تم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية، خاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.
 
وأوضحت وزارة الرى أن كل المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

الرى

التنبؤ بالفيضان

الانذار المبكر

الامطار

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