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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:02 م
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مرصد الأزهر يدين إعدام داعش 4 وقتل 34 آخرين فى هجمات متفرقة بنيجيريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 م
مرصد الأزهر يدين إعدام داعش 4 وقتل 34 آخرين فى هجمات متفرقة بنيجيريا هجمات داعش على نيجيريا
كتب لؤى على

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أدان مرصد الأزهر، الهجمات الإرهابية التى شنها تنظيم داعش وراح ضحيتها عشرات الأبرياء على أيدى جماعة بوكو حرام الذراع الأيمن لهذا التنظيم فى غرب إفريقيا؛ حيث وقد وقع الهجوم الأول فى قرية "مامورى" بمدينة "ماجوميرى" على بعد 40 كم من محافظة "مايدوجورى" شمال شرق نيجيريا، وفقًا لمصادر عسكرية أفادت بأن عناصر التنظيم اقتحموا القرية وقاموا بإطلاق النيران على السكان ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.
 
وقال المرصد في بيانه إن تلك الهجمات تنم عن جهالة مرتكبيها، إذ أن حفظ بنيان الله هو أول لبنات هذا الدين، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتعرض لبنيانه بأشد أنواع العقاب، كما يحذر المرصد مجددًا من العودة الشرسة لتنظيم داعش فى غرب القارة مؤكدًا على ضرورة تقديم المجتمع الدولى مزيدًا من الجهود من أجل التصدى لهذه الهجمات الإرهابية، حتى يتم القضاء عليه نهائيًا.
 
 ولم تقتصر هجمات بوكو حرام عند هذا الحد، بل قامت بإعدام 4 متطوعين إغاثيين من أصل 6 كانوا قد تعرضوا للاختطاف فى يوليو الماضى، كما قامت بمهاجمة رعاة الماشية فى شمال شرق نيجيريا من أجل سرقة ماشيتهم، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلًا من هؤلاء الرعاة.

 


مرصد الازهر

الازهر الشريف

بوكو حرام

داعش

افريقيا

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