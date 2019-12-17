محافظ شمال سيناء يعلن تطوير الاتصالات ورفع كفاءة الانترنت

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها تطوير خدمات الاتصالات بشمال سيناء.

ونقل بيان المحافظة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تأكيده على سرعة الانتهاء من تطوير الخدمة التليفونية والاتصالات داخل المحافظة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات لجميع فئات المواطنين وخاصة الطلاب والعاملين فى المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ فى لقائه مع مسئولى مشروع التحول الرقمى للتليفونات، أنه سيتم العمل فى تطوير الخدمة بالتوازى مع مشروعات توصيل المياه والغاز فى مختلف مناطق العريش وباقى مراكز ومدن المحافظة والحرص على توصيل الخدمة الى المناطق المحرومة وتعميم الخدمات الرقمية فى مختلف أنحاء المحافظة بتعميم الفيبر وخدمة الواى فاى لتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وخاصة الطلاب والعاملين فى المصالح الحكومية مع التزام الشركة المنفذة ومقاولى الأعمال بإعادة الشيء لأصله فى مختلف أنحاء المحافظة .

وأشار المحافظ، إلى مراعاة المشروعات الجارية فى اطار مشروع تطوير مدينة العريش وباقى المشروعات القومية، وأن تكون مناطق كرم أبو نجيلة والمساعيد كأسبقية أولى نظرا لانتهاء المشروعات الجارية بهما، والمطاحن أسبقية ثانية، ثم الريسة والعبيدات والعبور وباقى مناطق مدينة العريش حتى يتم الانتهاء منها، والانتقال الى باقى مراكز ومدن المحافظة لتعميم مشروع التحول الرقمى وتطوير الخدمة التليفونية والاتصالات عليها ، لافتاً إلى أنه تم تعيين مندوب عن المحافظة ليتولى التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات وازالة أية عقبات أو مشكلة تواجه التنفيذ .

ومن جانبه، أعلن المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمى بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات أن هناك 12 قطاعا داخل المحافظة تضم 505 جهة حكومية خدمية يشملها التحول الرقمى وتقديم الخدمات الى المواطنين الكترونيا فى المنازل، والتعامل عن طريق النت فى انهاء الخدمات ومن بينها شهادات الميلاد والمخالفات والتوثيق وغير ذلك من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب السجل المدنى والمرور والصحة والتأمينات والمعاشات والشهر العقارى والتوثيق والطرق وغيرها.

وأشار الى أن التحول الرقمى يشمل فى البداية جميع المصالح الحكومية بما فيها المدارس والجامعات، ومنازل المواطنين، وأنه خلال الأسبوع القادم سيتم توقيع البروتوكول الخاص بالمصالح الحكومية والمدارس، مؤكداً على وجود 8 مجموعات عمل لتنفيذ المشروع فى مختلف أنحاء المحافظة بالتزامن مع بعضها، وأنه خلال 3 شهور يتم الانتهاء من تغطية جميع المصالح الحكومية بما فيها المدارس.

كما أكد على الانتهاء من المشروع بالكامل ومنظومة التحول الرقمى على مستوى المحافظة بالكامل فى شهر يونية القادم / وأنه سيتم زيادة سرعة النت الى 40 ميجاوات بدلا من سرعته الحالية لتيسر التواصل.

شارك فى الاجتماع أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمى بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات، المهندس ابراهيم بخيت ابراهيم مدير عام منطقة تليفونات شمال سيناء، ومديرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وادارة التكنولوجيا بمجلس مدينة العريش.