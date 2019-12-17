مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون دفاعيا ينشئ قوة فضاء

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، وكان ترامب تعهد باعتماده في أسرع وقت ممكن.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 86 صوتا مقابل ثمانية أصوات فقط على مشروع القانون . وفي الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا المشروع بأغلبية 377 صوتا مقابل 48 صوتا.

وقال ترامب على تويتر الأسبوع الماضي إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.

ويعد هذا القانون سنوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

وشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1 بالمئة ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.