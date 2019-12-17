سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ماريتا الحلانى: منتدى شباب العالم فخر لكل العرب.. والموسيقى وحدت كل الناس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:19 م
ماريتا الحلانى: منتدى شباب العالم فخر لكل العرب.. والموسيقى وحدت كل الناس الزملاء أمل غريب و محمد أسعد مع المطربة ماريتا الحلاني
امل غريب - محمد اسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت المطربة ماريتا الحلانى، عن بالغ فخرها بمشاركتها فى فعاليات مسرح منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة.

 

وقالت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "هذه ليست المرة الـولى، لى فى مصر، لكنها أول مرة اشارك فيها بمنتدى شباب العالم، وعندما وجهوا لى الدعوة، شعرت بالسعادة لأنى سأقف على مسرح لأغنى أمام هذا العدد الضخم من لشباب من مختلف جنسيات العالم."

 

وتابعت: "زرت مصر كثيرا مع أبى، وشاركت فى مسابقة ذا دير جست، وفزت بجائزة تشجيعية، وغنيت فى مصر، ولا انقطع عن زيارتها، وأول مرة اغنى فيها كانت على مسرح فى مصر، وعمرى 9 سنوات".

 

 وعن منتدى شباب العالم، أكدت أنه فخر لكل العرب والبلدان العربية، لأنه يجمع الشباب من كل بلاد العالم، وأعطاهم الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة، تجعلهم يتشاركون فى الأفكار الجديدة ووضع حلول مبتكرة لها.

 

وقالت: "أنا سعيدة لأنى اقف على مسرح منتدى شباب العالم، أمثل بلدى لبنان، لأغنى بلغة الموسيقى التى توحد الشعوب، كما افتخر بوجود شباب لبنانى يشارك فى المنتدى".


منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

شباب العالم

السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة