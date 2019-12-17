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مأساة الطفل كمال من المحلة.. أجرى 9 عمليات بقدمه اليسرى ويحتاج لطرف صناعى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:00 ص
مأساة الطفل كمال من المحلة.. أجرى 9 عمليات بقدمه اليسرى ويحتاج لطرف صناعى الطفل كمال أجرى 9 عمليات
الغربية – مصطفى عادل

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مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطفل كمال عبد الحليم الحديدى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما قرر الأطباء ضرورة بتر قدمه اليسرى، بها خلقى بعد فشل 9 عمليات جراحية تكلفت آلاف الجنيهات، لتطويل القدم وعلاج العيب الخلقى، وبعد كل هذه العمليات الجراحية، حدث قِصر بالقدم اليسرى عن اليمنى بـ19سم، واستقر الأطباء على بترها وتركيب جهاز تعويضى بدلا منها.

حالة من الحزن سيطرت على الطفل بعد معايرة أصدقائه بالمدرسة له، وأصيب بحالة نفسية قرر على آثرها عدم الذهاب للمدرسة حتى لا يتعرض لمضايقات من زملائه، فضلا عن عدم قدرة والده الذى يعمل نجار توفير تكاليف عملية البتر وشراء الجهاز التعويضى.

يقول والد الطفل لـ"اليوم السابع" أنه نجله وُلد بعيب خلقى بقدمه اليسرى لفه فى القدم وكف الرجل، وتم إجراء عملية جراحية لإعادة القدم لطبيعتها مرة أخرى، وعملية تطويل أوتار واربطة، وبعد إعادة القدم لطبيعتها، حدث قصر فى طول القدم اليسرى عن اليمنى 3سم، بسبب عدم وجود العصب الخلفى، ولا يوجد بالقدم إلى وريد واحد رغم أن الطبيعى وجود 3 أوتار لتغذية الأعصاب وتوصيل الدورة الدموية للأطراف.

وأضاف الأب أنه أجرى لنجله 9عمليات جراحية فى قدمه اليسرى، وتركيب جهاز أزروف تبلغ قيمته 48ألف جنيه، فى القدم لتطويل القدم، وبالفعل تم تطويل القدم 2,5سم فقط.

وأشار أنه حصل على قرض من البنك لتركيب جهاز الأزروف مرة أخرى وعمره 9سنوات، ولكن بعد فترة حدثت غرغرينة بالقدم بسبب وجود صديد فقام بإزالته فورا، وبعد ذلك اكتشف وجود قصر فى طول القدم 19سم.

وأوضح الأب أنه أجرى لنجله عملية تركيب شريحة مسطرة ومسامير لتثبيت القدم، لمنع لفها مرة أخرى، ونظرا لثقل وزن نجله يضطر للتحميل على قدمه اليسرى ونتج عنها خروج مسمار من الشريحة، وإصابته بآلام شديدة، مؤكدا أن نجله يرفض الذهاب للمدرسة لتعرضه لمضايقات من زملائه بالمدرسة، وأثرت على نفسيته بالسلب.

وتابع الأب توجهت إلى الشئون الاجتماعية للحصول على معاش شهرى لنجلى نظرا لأن نسبة العجز 70%، وقمنا بصرف معاش 323جنيه شهرين فقط، وبعد ذلك فوجئنا بانقطاع المعاش لأسباب غير معلومة.

 وأكد الأب أن الأطباء قرروا أخيرا بتر قدمه اليسرى، وتركيب طرف صناعى بدلا منها ويبدأ سعره من 35ألف جنيه، وحتى الأن لا يستطيع تدبير المبلغ اللازم للعملية وشراء الطرف الصناعى.

وطالب والد الطفل وزيرة الصحة بالتدخل وإجراء العملية لنجله بإحدى مستشفيات الصحة بالمجان وتوفير طرف صناعى له، حتى يتمكن من ممارسه حياته بصورة طبيعية مرة أخرى.

 

الطفل كمال أجرى 9 عمليات (1)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (2)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (3)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (4)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (5)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (6)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (7)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (8)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (9)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (10)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (11)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (12)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (13)
 
الطفل كمال أجرى 9 عمليات (14)

الغربية

المحلة

الطفل كمال

طرف صناعى

وزارة الصحة

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