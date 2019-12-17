قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر والوطن العربى الخميس فى منظر بديع

كتب محمود راغب

يصل قمر شهر ربيع الثانى لمرحلة التربيع الأخير صباح يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر الجارى عند الساعة ( 4:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، وفى ذلك الوقت يكون مرئيا بقبة السماء وقد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه قبل ذلك سوف يشرق قمر التربيع الأخير عند منتصف ليل الأربعاء وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس مع خلفية السماء الزرقاء.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا أن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه فى الاقتران لشهر جمادى الأولى 1441 بالتزامن مع كسوف الشمس الحلقي .

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الأخر مظلما الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثي الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.