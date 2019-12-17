سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر والوطن العربى الخميس فى منظر بديع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 ص
قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر والوطن العربى الخميس فى منظر بديع القمر فى التربيع الأخير
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يصل قمر شهر ربيع الثانى لمرحلة التربيع الأخير صباح يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر الجارى عند الساعة ( 4:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، وفى ذلك الوقت يكون مرئيا بقبة السماء وقد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه قبل ذلك سوف يشرق قمر التربيع الأخير عند منتصف ليل الأربعاء وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس مع خلفية السماء الزرقاء.
 
من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا أن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى الساعة كل يوم.
 
وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه فى الاقتران لشهر  جمادى الأولى 1441 بالتزامن مع كسوف الشمس الحلقي .
 
وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الأخر مظلما الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثي الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافى.
 
 

القمر

قمر التربيع الاخير

التربيع الاخير

الظواهر الفلكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القمر فى التربيع الأخير.. تعرف على موعد ميلاد هلال شهر صفر وأول أيامه فلكيا

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 04:30 ص

قمر "ذى القعدة" فى تربيعه الأخير الليلة بقبة السماء فى منظر بديع

الأربعاء، 24 يوليه 2019 03:44 م

قمر شوال فى تربيعه الأخير بسماء مصر والوطن العربى الليلة

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:09 م

قمر رمضان يصل لحظة التربيع الأخير فى منظر بديع بقبة السماء لفجر غد

الأحد، 26 مايو 2019 08:06 م

قمر رمضان يصل لحظة التربيع الأخير غدا ويرصد عاليا بقبة السماء فى منظر بديع

السبت، 25 مايو 2019 12:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة