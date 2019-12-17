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قطع المياه اليوم عن مدينة القناطر الخيرية 10 ساعات لإجراء تطهير بالنيل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:30 ص
قطع المياه اليوم عن مدينة القناطر الخيرية 10 ساعات لإجراء تطهير بالنيل قطع المياه - ارشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،عن قطع مياه الشرب بمدينة القناطر الخيرية ومنطقة باسوس، اليوم الثلاثاء، لمدة 10 ساعات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لعمل تطهير بالنيل من قبل الرى أمام مأخذ محطة المياه المرشحة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 


مياه القليوبية

قطع المياه

القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب

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