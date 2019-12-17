فيديو.. يا جلاب الهوى يا جاى من قنا.. حلويات الغلابة بإيد الغلابة

كتب: أسامة طلعت – عزوز الديب – خالد كامل

صناعة الجلاب من أشهر الصناعات فى صعيد مصر، حيث تتوارثها الأجيال منذ القدم فى قنا وغيرها من جيرانها بالصعيد.

دوت مصر زار قرية القيناوية إحدى أهم مراكز تصنيع الجلاب بقرى الصعيد، حيث التقينا محمود عبد الله صاحب أحد مصانع الجلاب، وشاهدنا تفاصيل صناعته والمراحل الخاصة به.

قال عبدالله محمود، صاحب مصنع: إن الجلاب صناعة قديمة ورثتها عن أجدادى، ويتم تصنيعه من العسل الأسود ويتم تخزين عسل قصب السكر الخام فى مكان معقم ويتم استخدامه بعد ذلك بوضعه فى نحاسة وهى عبارة عن حلة كبيرة، ويتم إشعال النار أسفل هذه الحلة ويقوم أحد العاملين بتقليب العسل الأسود حتى يتم طهيه.

وأضاف محمود أنه يتم إضافة الكربونات لكى يتم تفريغه بسهولة، وبعد عملية التفريغ يوضع الجلاب بعض الوقت فى الشمس لكى يجف، وبعد ذلك يتم بيعه للتجار الذين يقومون ببيعه فى الأسواق وقطارات الوجه القبلى.

ويمر الجلاب بالعديد من المراحل حيث يبدأ من طبخ العسل وإضافة مكونات تجعله يصبح متماسك مرة أخرى ويتم صبه فى قوالب وتركه حتى يبرد ويتماسك ثم يعرض للبيع.