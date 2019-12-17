سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. يا جلاب الهوى يا جاى من قنا.. حلويات الغلابة بإيد الغلابة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:39 م
فيديو.. يا جلاب الهوى يا جاى من قنا.. حلويات الغلابة بإيد الغلابة صناعة الجلاب
كتب: أسامة طلعت – عزوز الديب – خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صناعة الجلاب من أشهر الصناعات فى صعيد مصر، حيث تتوارثها الأجيال منذ القدم فى قنا وغيرها من جيرانها بالصعيد.

دوت مصر  زار قرية القيناوية إحدى أهم مراكز تصنيع الجلاب بقرى الصعيد، حيث التقينا محمود عبد الله صاحب أحد مصانع  الجلاب، وشاهدنا تفاصيل صناعته والمراحل الخاصة به.

 قال عبدالله محمود، صاحب مصنع: إن الجلاب صناعة قديمة ورثتها عن أجدادى، ويتم تصنيعه من العسل الأسود ويتم تخزين عسل قصب السكر الخام فى مكان معقم ويتم استخدامه بعد ذلك بوضعه فى نحاسة وهى عبارة عن حلة كبيرة، ويتم إشعال النار أسفل هذه الحلة ويقوم أحد العاملين بتقليب العسل الأسود حتى يتم طهيه.

وأضاف محمود أنه يتم إضافة الكربونات لكى يتم تفريغه بسهولة، وبعد عملية التفريغ يوضع الجلاب بعض الوقت فى الشمس لكى يجف، وبعد ذلك يتم بيعه للتجار الذين يقومون ببيعه فى الأسواق وقطارات الوجه القبلى.

ويمر الجلاب بالعديد من المراحل حيث يبدأ من طبخ العسل وإضافة مكونات تجعله يصبح متماسك مرة أخرى ويتم صبه فى قوالب وتركه حتى يبرد ويتماسك ثم يعرض للبيع.


الجلاب

جلاب الهوا

جلاب المصايب

صناعة الجلاب

الجلاب الصعيدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ فبراير 2017؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ فبراير 2017؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة