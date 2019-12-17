فيديو.. معارض تركة يصفع أردوغان: نرفض سفك دماء جنودنا فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

بثت منصات تركية معارضة، فيديو لفائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، يؤكد فيه رفضه سفك دماء الجنود الأتراك فى ليبيا.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، خلال الفيديو، إن قرار إرسال جنودنا إلى ليبيا، ونستقبله كما استقبلنا قرار إرسال جنودنا إلى قطر رافضين إرسالهم لبلاد أخرى، ونحن نرفض وجود جنودنا المحمدية على أراضى دولة أخرى وتوظيفهم لحماية هذه الأراضى.

وتابع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: وظيفة جنودنا المحمدية، حماية حدودنا، والدفاع عن بلادنا ضد أي تهديد بما فيه الإرهاب، فنحن لا نريد سيل دماء جنودنا في صحراء ليبيا.