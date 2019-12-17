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فيديو.. زحام شديد على كوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:01 م
فيديو.. زحام شديد على كوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر زحام شديد على كوبرى أكتوبر
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر كثافات مرورية عالية وزحام شديد وتكدس للسيارات، فى الاتجاه للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر.

وظهرت الكثافات بشدة أعلى منطقتى رمسيس والتحرير للمتجه إلى مدينة نصر ، فيما تبدأ هذه الكثافات فى الانخفاض بعد مخرج رمسيس.

وفى المقابل شهد الكوبرى سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر إلى المهندسين والدقى ، باستثناء بعض الكثافات التى تظهر منتصف الكوبرى ، والتى تنخفض بعد مخرج التحرير ، لتعود السيولة المرورية مرة أخرى حتى مخارج المهندسين والدقى.

 


كوبرى 6 أكتوبر

حالة المرور على كوبرى أكتوبر

الحالة المرورية

زحام شديد على كوبرى أكتوبر

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