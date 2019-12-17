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فيديو.. تعرف على الحالة المرورية بكورنيش النيل من روض الفرج حتى التحرير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:56 م
فيديو.. تعرف على الحالة المرورية بكورنيش النيل من روض الفرج حتى التحرير سيولة مرورية بكورنيش النيل
كتب ــ سليم على

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شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق.
 
وظهر كثافات متحركة فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه المعادى سيولة فى حركة السير.
 
وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.
 

كورنيش النيل

حالة المرور

الادارة العامة للمرور

شبرا

روض الفرج

طريق الكورنيش

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