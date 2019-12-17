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فى ظل استمرار محاكمته بفرنسا.. نقل رفعت الأسد للعناية المركزة بمستشفى بباريس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:49 م
فى ظل استمرار محاكمته بفرنسا.. نقل رفعت الأسد للعناية المركزة بمستشفى بباريس رفعت الأسد عم الرئيس السورى بشار الأسد - أرشيفية
كتب محمد رضا

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نقل رفعت الأسد عم الرئيس السورى بشار الأسد، الذى يحاكم فى باريس فى قضية "إثراء غير مشروع" فى فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ، أمس الاثنين، فى العناية المركزة، حيث نقلت سكاى نيوز، أن سوار الأسد نجل رفعت االأسد، قال إن والده يرقد فى العناية المركزة منذ مساء الاثنين.

 

وأوضح سوار الأسد، اليوم الثلاثاء، أن والده يعانى من نزيف معوى، وأنه ليس فى حالة جيدة، مضيفًا "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام فى العناية المركزة".

 

وفى بداية محاكمته فى التاسع من ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك، وقال أحد مستشاريه للمحكمة إن "أطباءه نصحوه بتجنب أى وضع يسبب توترًا"، فيما طلبت النيابة الوطنية المالية، مساء الاثنين، حكما بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات، وفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو عليه، ومصادرة كل ممتلكاته التى يشملها التحقيق، وهى منزلان كبيران ونحو 40 شقة فى باريس وقصر.

 

ورفعت الأسد متهم بـ"تبييض أموال فى إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبى المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامى 1984 و2016، وتقدر قيمة ممتلكاته فى فرنسا بنحو 90 مليون يورو، تُضاف إليها حوالى 10 ملايين جناها من بيع ممتلكات.

 

ووضع القضاء الفرنسى يده على هذه الممتلكات التى يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة فى ملاذات ضريبية، وباتت الآن فى لوكسمبورج، وتتم إدارتها عبر حسابات فى جبل طارق.

 


رفعت الاسد

عم بشار الاسد

محاكمة رفعت الاسد

نقل رفعت الاسد للمستشفى

الرئيس السورى بشار الاسد

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