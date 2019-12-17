فرع جديد للتنمية الصناعية بجاردن سيتى لخدمة المستثمرين بالقاهرة الكبرى

كتب إسلام سعيد

قام المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح فرع الهيئة بجاردن سيتي، وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل والسجل الصناعي وذلك للمنشات الصناعية "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة، الواقعة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظتى القاهرة الكبرى والقليوبية.

وذلك في إطار استراتيجية اللامركزية التي تنتهجها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير وانهاء الإجراءات للمستثمر الصناعي واصلت الهيئة افتتاح فروعها الجديدة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية.

وأشار غازى إلى أنه خلال العام الحالي تم افتتاح 4 فروع إقليمية جديدة للهيئة في كل من محافظة البحر الأحمر بالغردقة وفرع بمقر اتحاد الصناعات المصرية وفرع اخر جديد بمجمع خدمات الاستثمار بالسادس من أكتوبر وأخيرا فرع الهيئة بالقاهرة بجاردن سيتي ليصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى 26، كاشفا عن خطة الهيئة لاضافة ثلاث فروع جديدة سيتم افتتاحها في كل من بني سويف والوادي الجديد وشرم الشيخ خلال الفترة القريبة المقبلة .. ليصل العدد الإجمالي إلى 29 فرعا ومكتب للهيئة لتغطية محافظات مصر بالكامل.