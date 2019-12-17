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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:31 م
خالد صلاح
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فاين تستثمر 35 مليون دولار في مصر خلال 2020 لتوسعات جديدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:20 م
فاين تستثمر 35 مليون دولار في مصر خلال 2020 لتوسعات جديدة فاين
(رويترز)

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قال جيمس مايكل الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة اليوم الثلاثاء إن شركته ستستثمر 35 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل لزيادة خطوط الإنتاج وإضافة منتجات جديدة وتعزيز أسطولها من الشاحنات.

 

وقال مايكل في مقابلة مع رويترز القاهرة "قبل عامين لم يكن الاقتصاد المصري في أعظم حالاته لكنه شهد الآن تحسنا كبيرا ونتوقع تحسنا أكبر خلال العامين المقبلين... كل ذلك يشجعنا على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر."

 

وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة في الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة في الدين الخارجي بنسبة 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

 

وقال مايكل "سنضخ استثمارات 35 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل لزيادة خطوط الإنتاج وإضافة منتجات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة أسطول الشاحنات الخاص بالشركة".

 

 

وبلغت إيرادات الشركة ملياري جنيه في 2017 وكانت تستهدف زيادتها إلى ثلاثة مليارات خلال عامين وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون بالشركة لرويترز في مارس آذار 2018.

 

وعند سؤاله عن إيرادات الشركة ونسب نموها في مصر في عامي 2018 و2019، لم يقدم مايكل أرقاما محددة واكتفى بالقول "العام الماضي وهذا العام كان لدينا نمو في الإيرادات في خانة العشرات والأرباح زادت بشكل كبير... مصر من أهم الاسواق الاستراتيجية بالنسبة لنا."

 

تمتلك فاين أربعة مصانع في مصر، منها مصنعان للورق الخام بطاقة تصل إلى نحو 70 ألف طن سنويا ومصنع للحفاضات وآخر للمناديل الورقية.

 

وقال مايكل "نصدر حاليا نحو 25 بالمئة من انتاج الشركة في مصر إلى أوروبا والدول الأفريقية... مصر مركز مهم لفاين في الإنتاج وهناك بعض المنتجات لا ننتجها إلا في مصر ونصدر منها لكل الأسواق التي نعمل بها.

 

 


فاين

شركة فاين

الاستثمار الاجنبي

الاقتصاد المصرى

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