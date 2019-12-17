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غلق صفحة قناة الشرق الإخوانية على فيس بوك.. ومصادر: بسبب التضليل والأكاذيب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:28 م
غلق صفحة قناة الشرق الإخوانية على فيس بوك.. ومصادر: بسبب التضليل والأكاذيب قناة الشرق الإخوانية
دينا الحسيني

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في خطوة مفاجئة، أغلقت قناة الشرق الإرهابية التي تبث من تركيا وتمولها قطر، ويديرها الهارب أيمن نور صفحتها الرسمية على الفيس بوك دون تنويه لمشاهديها، الأمر الذى آثار علامات الإستفهام حول أسباب غلقها.
 
مصادر أكدت أن تعليقات مستخدمي "فيس بوك" حول الموضوعات التي تثيرها القناة المشبوهة عن مصر فضحت أكاذيب المحتوى الإعلامي المقدم عبر منبر هذه القناة الإخوانية، وكشفت التعليقات التضليل الإعلامى للجماعة الإرهابية، وردت علي ما أثارة الإعلاميين الهاربين عبر برامجهم المذاعة علي قناة الشرق.
 
وأضافت المصادر أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم قناتي مكملين والشرق، واجهوا مأزقًا كبيرًا أمس بعد قيام المصريين بالرد علي شائعاتهم التي أطلقوها حول منتدي شباب العالم، وهو الحدث الضخم الذى حظي بإشادة دولية ومتابعة من مختلف دول العالم. 
 
رواد التواصل الإجتماعي أبدوا دهشتهم حول صمت القائمين علي هذه القناة الإرهابية، وعدم تعليقهم علي الغلق المفاجيء لصفحتهم الرسمية.

 


قناة الشرق

مكملين

اعلام الإرهابية

مواقع التواصل

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