غدا .. الشباب والرياضة تنظم قافلة تعليمية لطلاب شمال سيناء

وتصل القافلة محافظه شمال سيناء غدا وتضم كبار وخبراء التعليم وعلماء الأوقاف الذين يتسمون بـ الوسطية والفكر المستنير ليؤدوا رسالتهم تجاه طلاب شمال سيناء فى مواجهة الدروس الخصوصية ورفع العبء عن أولياء الامور والطلبة ومواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الوعى الوسطى لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القوافل يتم تنظيم عملها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتستهدف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال ايّام الخميس والجمعة 12/19 و 12/20،وتحددت مواقع التنفيذ بمدراس الثانوية بنات ومدرسة التجارية ومدرسة الثانوية بنين ومدرسة الإعدادية بنين وبنات بالعريش .

ويتجدد سنويا ، وصول القوافل التعليمية لشمال سيناء ، وتقوم مديرية التربية والتعليم بإتاحة توفير المدارس ودعوة الطلبة للاستفادة منها، وتضم عددا من أصحاب الخبرات التعليمية بمختلف المواد الدراسية .