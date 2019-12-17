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غدا .. الشباب والرياضة تنظم قافلة تعليمية لطلاب شمال سيناء

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 م
غدا .. الشباب والرياضة تنظم قافلة تعليمية لطلاب شمال سيناء مدارس شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،أنه يجرى التجهيز لانطلاق القوافل التعليمية لطلبة المدارس بشمال سيناء.

وتصل القافلة محافظه شمال سيناء غدا وتضم كبار وخبراء التعليم وعلماء الأوقاف الذين يتسمون بـ الوسطية والفكر المستنير ليؤدوا رسالتهم تجاه طلاب شمال سيناء فى مواجهة الدروس الخصوصية ورفع العبء عن أولياء الامور والطلبة ومواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الوعى الوسطى لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القوافل يتم تنظيم عملها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتستهدف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال ايّام الخميس والجمعة 12/19 و 12/20،وتحددت مواقع التنفيذ بمدراس الثانوية بنات ومدرسة التجارية ومدرسة الثانوية بنين ومدرسة الإعدادية بنين وبنات بالعريش .

ويتجدد سنويا ، وصول القوافل التعليمية لشمال سيناء ، وتقوم مديرية التربية والتعليم بإتاحة توفير المدارس ودعوة الطلبة للاستفادة منها، وتضم عددا من أصحاب الخبرات التعليمية بمختلف المواد الدراسية .

 

 


شمال سيناء

العريش

قوافل تعليمية

سيناء

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