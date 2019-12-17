سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة عطلة "الكريسماس" فى السودان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:13 م
عودة عطلة "الكريسماس" فى السودان السودان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسودان أنه تقرر اعتبار يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
 
وقال مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الثلاثاء - "عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الغربية، ستكون خلال الفترة من الثلاثاء 24 ديسمبر إلى الخميس 26 ديسمبر، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر (عيد الميلاد عند الطوائف الغربية، ويُسمى الكريسماس)، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بهذه المناسبة".
 
وظل السودان يحتفل بـ"الكريسماس"، ويمنح عطلة لمواطنيه في تلك المناسبة، حتى انفصال جنوب السودان في عام 2011، وبعدها ألغت حكومة الخرطوم تلك العطلة.
 
وطالما أكد وزير الأوقاف في الحكومة الانتقالية بالسودان نصر الدين مفرح اهتمامه بنشر التسامح بين أصحاب الديانات في بلاده، مشددا على ضرورة تمتع كل الطوائف بحرية العبادة.
 
وقال الكاتب والباحث السوداني شوقي عبد العظيم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن هذا القرار يمنح دفعة معنوية كبيرة لمسيحيي السودان، ويؤكد أن الحكومة ماضية في ترسيخ نهج احترام الأديان".
 
وأضاف "مسيحيو السودان، يحتفلون معنا بالمناسبات والأعياد الإسلامية، ومن ثم فمن دواعي الاحترام الاحتفال بعيدهم، وهو اتجاه يتسق مع التسامح والتعايش الديني".
 

السودان

جنوب السودان

الكريسماس

الأعياد الإسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنوب السودان: سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة بنهاية فبراير 2020

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:41 م

رئيس جنوب السودان: مستمرون بوقف إطلاق النار وليس لدينا رغبة بالعودة للحرب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:06 م

رئيس جنوب السودان يعلن الاتفاق مع زعيم المتمردين السابق على تشكيل حكومة وحدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:57 م

عمر البشير.. عزل وتجاوزات والعقوبة: "دار مسنين".. صحف سودانية تكشف احتمالات قضاء رئيس السودان السابق سنوات السجن بـ"دار رعاية".. ومصادر: قانون عقوبة من تجاوزوا السبعين "مفصل" ويكفل الخروج الآمن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة