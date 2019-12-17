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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:37 ص
خالد صلاح
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عقار لعلاج سرطان الدم النخاعى قد يخفف من أعراض الشلل الرعاش

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:30 ص
عقار لعلاج سرطان الدم النخاعى قد يخفف من أعراض الشلل الرعاش الشلل الرعاش - صورة ارشيفية
أ ش أ

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كشفت دراسة جديدة أن الدواء المستخدم لمكافحة سرطان الدم النخاعي المزمن قد يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش.

وفي تجربة سريرية، وجد الباحثون أن عقار (Tasigna) زاد من إنتاج الدوبامين ووقف التدهور في وظيفة الحركة، حيث  كان جيد التحمل من قبل معظم المشاركين.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور شربل موسى، أستاذ مشارك في علم الأعصاب بجامعة جورج تاون في واشنطن :"لقد وجدنا أن عقار "Tasigna" آمن بدرجة معقولة باستخدام جرعات أقل بنسبة 25 إلى 50 في المائة من جرعة السرطان".. كما "اكتشفنا أيضًا أن العقار يعمل على زيادة مستوى مادة كيميائية في الدماغ تُسمى الدوبامين تُفقد أو تقل في مرض الشلل الرعاش"، فضلا عن تقليل مستويات البروتينات السامة التي تؤدي إلى الموت البطيء للخلايا العصبية للدوبامين في المخ.

وأوضح الباحثون أنه بعد عام واحد من العلاج، كانت مجموعة الأشخاص الذين عولجوا بواسطة عقار "Tasigna" يتمتعون بحالة مستقرة ولم تنخفض على كل من المقاييس السريرية الحركية وغير الحركية، مضيفين أن  المرضى في التجربة استمروا في تناول الأدوية المنتظمة، والتي ربما أثرت على مدى جودة عمل النيلوتينيب، ولكن الدراسة تحتاج إلى فحص بشكل مستقل لمدة عام على الأقل.

ومرض الشلل الرعاش هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الهزوالتصلب وصعوبة المشي والتوازن والتنسيق.. يحدث عندما تموت الخلايا العصبية في منطقة المخ والتي تتحكم في الحركة. عندما يموتون، يصنع عدد أقل من الدوبامين، مما يسبب أعراض الشلل الرعاش.

 


الشلل الرعاش

سرطان الدم النخاعى

التصلب

موت الخلايا العصبية

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