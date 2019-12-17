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طقس الخليج.. تحذيرات من الأمطار الرعدية وسرعة الرياح فى السعودية والإمارات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. تحذيرات من الأمطار الرعدية وسرعة الرياح فى السعودية والإمارات طقس الخليج - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة بالسعودية والإمارات، وتحذيرات من سرعة الرياح وهطول الأمراض الرعدية فى البحرين، بينما يكون الطقس مشمسا فى الكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتى الشرقية والرياض، فى حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

السعودية
السعودية

 

الإمارات

دعا المركز الوطنى للأرصاد، المواطنين إلى توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار، وتجنب أماكن جريان الأودية، حيث شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وجريان أودية.

ويتوقع المركز، أن يكون الطقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، ويستمر ظهور السحب على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية خاصةً على شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، وأرجع المركز ذلك إلى الحالة الجوية السائدة التى تستمر حتى الخميس.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، مشمس معظم الوقت، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 19° C والصغرى 13° C.

الكويت
الكويت

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين اليوم الثلاثاء، سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا قد تكون رعدية.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة، أحيانا يتحول إلى شمالية غربية اليوم مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية عن رياح قوية السرعة وأمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

البحرين
البحرين

 

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم على محافظات مسندم، البريمى، الظاهرة، شمال وجنوب الباطنة والداخلية، مسقط، مع فرص لهطول أمطار تكون رعدية أحيانا وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

 


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