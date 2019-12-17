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ضبط 1.6 طن أدوية بيطرية ومواد خام منتهية بمخزن غير مرخص فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:10 م
ضبط 1.6 طن أدوية بيطرية ومواد خام منتهية بمخزن غير مرخص فى كفر الشيخ ادويه بيطريه -ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطرى بمركز البرلس، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري، تمكنت من ضبط مخزن بمركز البرلس أمام المنطقة الصناعية لبيع وتداول الأدوية البيطرية بدون ترخيص.

كما تم ضبط كل من "م.ش.أ"،و "م.م.ع"،و"م.م.أ" و "ح.س.ح" "، وبحوزتهم  84 صنفاً للأدوية بيطرية ومواد خام بإجمالي وزن1 طن و650 كجم منتهية الصلاحية وبدون بيانات ومحظورة الاستخدام بيطرياً، وتم تحريز الكمية المضبوطة .

وتحرير محضر رقم 674 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود المخلصة للعاملين بالطب البيطري، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والأجهزة المعاونة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.

وفى سياق آخر، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن زيارته المفاجئة لا يعلم بها أحد حتى السائق الخاص به لا يعلم أين تكون وجهته إلا عند استقلاله السيارة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال أول لقاء بمراسلي الصحف، أنه يستهدف قطاع الصحة ثم التعليم، ويسعى لعمل بروتوكولات جديدة مع جامعة كفر الشيخ، وإعادة توزيع الأطباء حتى يصل المواطن لخدمة طبية جيدة ، وأن أول شيء ينظر له داخل المستشفيات هى بنوك الدم لمعرفة ثم النظر فى جدول العمليات للنظر فى الخدمات المقدمة.


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طب بيطري

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