ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب أجنبية ببنك بأكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى استولى على أكثر من 6 ملايين جنيه من حساب إحدى السيدات بموجب مستندات مزورة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مواجهة جرائم الإحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من أحد الأشخاص "مسئول بأحد البنوك" باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ ستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرين ألف جنيه مصرى بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، حيث كون المتهمون تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك" وإطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك، وقد قام بالإشتراك مع باقى المتهمين فى إستهداف حساب الشاكية، إستصدار دفتر شيكات بإسمها "دون علمها" ، وقيامه خلال شهرى " سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترلينى" من حساب الشاكية دون إتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى وصرف قيمته وقدرها (ثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه) بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص "محدد" ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكى"، والحصول على قيمة القرض وقدره (ستة ملايين جنيه مصرى)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية بإسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.

أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بإنتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.

وأشارت التحريات إلى قيام باقى المتهمين بالتوجه رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك بإستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وإنتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والإنصراف عقب ذلك، وقيامهم بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة، كما عثر بحوزتهم على (بعض المبالغ المالية المستولى عليها)، وتبين قيام المتهمين بشراء فيلا سكنية بأحد المنتجعات وشقة سكنية، سيارة ملاكى "تم ضبطها"، وإستثمار جزء من تلك المبالغ فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الإطارات والبطاريات.